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599 वोटरों में से 463 ने किया मतदान:पंकज बंसल दूसरी बार बने जिला बार एसोसिएशन के प्रधान, दर्शन सिंह महासचिव चुने गए

बरनाला3 घंटे पहले
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जिला बार एसोसिएशन बरनाला के चुनाव में पंकज बंसल को प्रधान व दर्शन सिंह सिमक को महासचिव चुना गया। इसके अलावा नितिन बंसल को उपप्रधान व सुमंत गोयल को ज्वाइंट सचिव चुना गया। शुक्रवार देर रात आए नतीजों में पंकज बंसल एक बार फिर से प्रधान बन गए। पंकज बंसल इससे पहले दो बार सचिव व एक बार प्रधान रह चुके हैं। आखिरी बार उन्होंने प्रधान का चुनाव 2018 में लड़ा था, तब भी उन्होंने अभय जिंदल को ही पराजित किया था।

पिछली बार उनके विरोधियों द्वारा 10 साल से कम की प्रैक्टिस होने का कानूनी हवाला देकर उन्हें प्रधान की पद का चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट रमिंदरदीप सिंह सेखों ने बताया कि जिला बरनाला के बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। उन्होंने बताया कि कुल वोटरों की संख्या 599 थी। जिसमें से कुल 463 वोट कास्ट हुए। प्रधान के लिए पंकज बंसल को 209 अभय जिंदल को 183 व परमजीत मसौन को 68 मत मिले।

पंकज बंसल कुल 26 वोटों से विजयी रहे। प्रधान की पद के लिए कास्ट हुए 3 वोट रद्द हो गए। इसी तरह से सचिव पद के लिए दर्शन सिंह सिमक को 290 व नवीन एडवोकेट नवीन गर्ग को 172 वोट मिले। दर्शन सिंह सिमक 118 वोटों से विजय हुए। सचिव पद का एक वोट कैंसिल हुआ। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नितिन बंसल को 307 व मनीष गर्ग को 153 वोट मिले। नितिन बंसल 154 मतों से विजय हुए। यहां 3 वोट कैंसिल हुए। वहीं ज्वाइंट सचिव के लिए सुमंत गोयल को 248, जसपाल जोशी को 137 व रजनी कौर को 76 वोट मिले। सुमंत गोयल 111 वोट से विजई हुए। वहीं 2 वोट कैंसिल हुए। जीत के बाद पंकज बंसल ने कहा कि वह एडवोकेट्स की उम्मीद पर पूरा उतरेंगे।

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