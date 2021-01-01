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धरना:मृत किसान के परिवार को 5 लाख का चेक मिलने के बाद उठाया धरना

बरनाला5 घंटे पहले
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दिल्ली बॉर्डर पर धरने के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए किसान संगठनों ने डीसी दफ्तर का घेराव करके बुधवार को लगातार दूसरे दिन जाम लगाया। दूसरे दिन लगे धरने के बाद प्रशासन ने मृतक किसान के परिवार को पांच लाख का चेक सौंपा साथ ही अन्य मांगे पूरी करने का भी आश्वासन दिया। भारतीय किसान यूनियन उगराहां के नेता चमकौर सिंह, जरनैल सिंह, कृष्ण सिंह, गुरनाम सिंह, गुरदीप सिंह, जसवीर कौर, गुरचरण कौर ने कहा कि जगसीर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जो कि जिले के गांव पक्खोके का रहने वाला था वह बेजमीन किसान था।

उसकी मौत टीकरी बॉर्डर पर हो गई थी। उसके परिवार ने 10 लाख मुआवजा व एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी और सरकार की जिला प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला और न ही उनका कर्ज माफ हुआ है। इसके चलते वह रोष में हैं। किसानों की तरफ से इस मांग को पूरा करने के लिए मंगलवार को भी डीसी दफ्तर के समक्ष धरना लगाया गया था। लेकिन

प्रशासन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते बुधवार को डीसी दफ्तर के मेन रास्ते को जाम कर के किसानों ने पक्के तौर पर धरना लगा दिया। जिसके तुरंत बाद प्रशासन ने उनकी मांग को मांगते हुए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया।

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