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नारेबाजी:सफाई सेवकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

बरनाला4 घंटे पहले
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सफाई सेवकों ने लोकल बॉडी विभाग व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की। जिला प्रधान गुलशन कुमार व राहुल कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान का जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी सफाई सेवकों के कंधों पर है। लेकिन सरकार सफाई सेवकों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सफाई कर्मचारी का कम से कम ₹30000 प्रतिमाह वेतन किया जाए। इसके साथ ही उन्हें वर्दी का भत्ता दिया जाए। साथ ही किसी भी तरह की अप्रिय घटना से अचानक होने वाली मौत पर एक करोड़ का बीमा किया जाए। । अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो वह बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे।

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