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धरना:मृतक किसान को मुआवजा दिलाने के लिए डीसी दफ्तर के समक्ष लगाया धरना

बरनाला5 घंटे पहले
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दिल्ली धरने से लौटे गांव ताजो के किसान मिट्ठू सिंह के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए किसानों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के समक्ष धरना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो वह 2 फरवरी से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना लगा देंगे। भारतीय किसान यूनियन डकौदा के नेता परमिंदर सिंह हंडिआया व साहिब सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में अब तक करीब 80 किसान जान गंवा चुके हैं। इसी तरह से कुछ दिन पहले दिल्ली धरने से लौट रहे गांव के किसान मिट्ठू सिंह की अचानक मौत हो गई थी।

प्रशासन से मांग की गई थी कि परिवार को 10 लाख मुआवजा, कर्ज माफी व पारिवारिक मेंबर सरकारी नौकरी दी जाए। प्रशासन की तरफ से यह मांग मानने का वादा किया गया था, लेकिन करीब 10 दिन बीत जाने के बाद इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए किसानों में रोष है।

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