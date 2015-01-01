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क्रेज:चीन से तनाव का असर बरनाला में भी, लोगों में देशी प्रॉडक्ट व मिट्टी के दीयों-मूर्तियों का क्रेज

बरनाला4 घंटे पहले
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चीन से तनाव का असर लोगों की सोच पर देखने को मिल रहा है। दिवाली के समय बाजार में खरीदारी करने आए लोगों में चाइना निर्मित प्रोडक्ट का क्रेज घटा है। दुकानदारों के अनुसार यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा कम हुआ है। जहां कोई विकल्प नहीं है वहां लोग इसकी की खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जहां विकल्प है वहां लोग चाइनीज माल से परहेज कर रहे हैं। बाजार में प्लास्टिक की मूर्तियों की जगह मिट्टी के मूर्तियों व दीयाें का क्रेज बढ़ा है। जिससे लोकल स्तर पर कारीगरों की चांदी हो रही है।

इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक अवतार सिंह ने बताया कि पहले चाइनीस पिछले साल चाइनीस इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट आइटम्स की डिमांड थी। लेकिन इस बार सिर्फ चाइनीस लड़ी की डिमांड है। क्योंकि बाजार में उसका कोई विकल्प नहीं है। सुपर स्टोर के मालिक मनीष मिंटा ने बताया कि चाइनीज रिलेटेड गिफ्ट आइटम और खाने का सामान लोग खरीदने में परहेज कर रहे हैं। चाइनीज सामान दिख तो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा इंडियन कंपनियों के सामान की मांग है।

ग्राहक बोले-देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें यहां के बने सामानों को खरीदना होगा

मिट्टी की मूर्तियां बेचने वाले हरजीत ने बताया की पिछली दिवाली सिर्फ पूजा के लिए विशेष तौर पर बनी मिट्टी की मूर्ति बिकती थी। लेकिन इस बार भगवान के विभिन्न रूपों में बनी मिट्टी की मूर्तियों की भी डिमांड है। जिससे उनका बिजनेस बढ़ा है। मिट्टी की मूर्ति की खरीदारी करने वाले लोगों ने बताया कि देश की इकॉनमी को अगर मजबूत करना है तो हमें देश से देश में बने हुए सामान को खरीदना होगा।

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