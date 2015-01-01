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एसडी कॉलेज में सात दिवसीय वेबिनार सीजन आयाेजित:असली लड़ाई ताे अपने अंदर हाेती है : डॉ. प्रभा मिश्रा

बरनाला25 मिनट पहले
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एसडी कॉलेज ऑफ एजूकेशन में सात दिवसीय वेबिनार सीजन का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय शिक्षा में उभर रहे रुझान विषय पर लेक्चर करवाए गए।

कार्यक्रम के अंतिम दिन वरिष्ठ योग प्राध्यापिका डॉ. प्रभा मिश्रा ने मानसिक प्रबंधन पर विशेष तौर पर प्रकाश डाला। वह कहती हैं कि व्यक्ति की असली लड़ाई अपने अंदर की होती है, जिसे अपने और दूसरों के मन को जीतकर संसार पर फतेह पाई जा सकती है। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने मन में छुपे हुए बुरे विचारों को त्यागकर अच्छे विचारों का आदान-प्रदान करना चाहिए। डॉ. फिरदौस अहमद सोफल ने अध्यापक शिक्षा की मात्रा, गुणवत्ता और सार्थकता विषय पर विचार-विमर्श किया।

डॉ. विजय कुमार ने ‘पर्यावरण जागरूकता : विद्यार्थी और अध्यापक की भूमिका’ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। लंदन की याेग साधक एवं मनोचिकित्सक आशिमा अग्रवाल ने तनावमुक्ति के लिए भावनात्मक आजादी तकनीक की जानकारी दी। डॉ. प्रमोद नायक ने नई शिक्षा प्रणाली पर अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डाली। कार्यक्रम का मुख्य संचालन डॉ. सीमा शर्मा और प्रो. नवनीत कौर ने किया। इस वेबिनार को कामयाब करने के लिए प्रो. वरिंदर कौर, जसलीन कौर, बलविंदर शर्मा, हरपाल कौर, शिक्षा रानी, इंद्रजीत कौर, रजनी बंसल ने अपना विशेष योगदान दिया।

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