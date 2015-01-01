पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आरोप:सफाई का पैसा ही साफ कर रही नगर कौंसिल, पब्लिक टॉयलेट न दिखाकर धार्मिक स्थानों के पखाने दिखा रही टीम

भदौड़ (बरनाला)9 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने टॉयलेट की दयनीय हालत।
  • स्वच्छ भारत की टीम का भदौड़ में घेराव किया

(गुरबिंदर सिंह) अफसर साहिबान मंदिर में श्रद्धालु खुद सफाई पर प्रबंध करते हैं। अगर नगर कौंसिल की व्यवस्था देखनी है तो हमारे साथ चलिए हम दिखाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त का जायजा लेने आई टीम के मेंबरों से भदौड के लोगों ने यह बात कही। लोगों ने आरोप लगाया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाई गई सभी टॉयलेट्स खस्ता हालत में है व नगर कौंसिल की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं।

कौंसिल वाहवाही लूटने के लिए मंदिरों और गुरुद्वारों द्वारा प्राइवेट तौर पर बनाई गई टॉयलेट्स को पब्लिक टॉयलेट के तौर पर दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत की टीम भदौड में दौरा कर रही थी। इस दौरान भदौड़ के मशहूर पत्थर वाले मंदिर में बनी टॉयलेट का टीम दौरा कर रही थी। लोगों ने घेराव किया। साथ ही लोगों ने उन्हें गंदगी से सीवरेज ओवरफ्लो में लीकेज दिखाया। टीम के मेंबरों ने लोगों से कहा कि इस मामले को वह उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे।

जानकारी देते हुए भदौड़ के गुरमेल सिंह भूटाल, पूर्व पार्षद परमजीत सिंह, आप नेता अमनदीप, नाहर सिंह आदि ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने खुले में शौच मुक्त का जायजा लेने केंद्र सरकार की टीम आई हुई थी। जिसकी भनक उन्हें लगी। दोपहर करीब 1:00 बजे जब टीम के मेंबर मंदिर के पास बने बाथरूम का जायजा ले रहे थे तो लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने कहा कि शहर की हालत बेहद बुरी है। इसलिए इसके जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए।

टीम के मेंबर राकेश कुमार ने बताया कि उनका काम सिर्फ टॉयलेट्स पब्लिक टॉयलेट की जांच करना है। जिससे वह भदौड़ को उनकी सफाई व्यवस्था के हिसाब से नंबर दे सकें। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके पास शिकायत की है। इसकी जानकारी वह ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ईओ गुरचरण सिंह ने कहा कि सफाई प्रबंध करवाए जाएंगे। एसडीएम वर्जित वालिया का कहना है कि अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाएंगे और नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा स्वच्छ भारत अभियान, केंद्र से शिकायत

डीटीएफ के नेता गुरमेल सिंह भुटाल ने कहा कि भदौड़ यहां पर चार जगह पर टॉयलेट बनाई गई थी। जिन्हें आज तक इस्तेमाल नही किया गया। एक जगह पर तो नगर कौंसिल की लापरवाही के कारण टॉयलेट का सारा सामान चोरी हो गया है।

भदौड़ में एक जगह टॉयलेट के चारों तरफ घास फूस उगा है और वहां कोई जा ही नहीं सकता और टीम को मंदिरों और गुरुद्वारों की टॉयलेट्स दिखाकर नंबर बटोरने की कोशिश की जा रही थी। जिसकी पूरी शिकायत प्रधानमंत्री दफ्तर में कर दी है गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करवाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपाकिस्तानी हैंडलर आतंकियों से चैट कर रहा था, लोकेशन की जानकारी ली; भारत ने पाक उच्चायुक्त को तलब किया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें