पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:किसान को इंसाफ दिलाने के लिए नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन

भवानीगढ़9 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
भवानीगढ़ में कालाझाड़ टोल के नजदीक धरने को संबोधित करता किसान नेता।
  • भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) की ओर से कालाझाड़ टोल प्लाजा पर जताया रोष

भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की ओर से कालाझाड़ टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे पर धरना दे पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान जिला प्रचार सचिव जगतार सिंह कालाझाड़ ने कहा कि गांव पनवा के किसान धन्ना राम के प्लाट पर कुछ व्यक्ति सियासी शह पर कब्जा करना चाहते है। किसान की प्लाट में पड़ी तूड़ी व लकड़ियों को भी आग लगा दी गई थी और नुकसान भी किया गया था। इस सबंधी थाना भवानीगढ़ में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी।

पुलिस ने पर्चा तो दर्ज कर लिया था परंतु दर्ज पर्चे में किसान के हुए नुकसान के बारे में जिक्र नहीं किया। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने मांग की कि किसान के हुए नुकसान की भरपाई करवाई जाए। मौके पर जगतार सिंह लड्डी, जोगिंदर सिंह, गमदूर सिंह आदि उपस्थित थे।

वहीं दूसरे पक्ष की ओर से सभी आरोपों को नकारते हुए परिवार समेत गुरुद्वारा साहिब में अपने बेकसूर होने की शपथ ली। इस मौके पवन कुमार, हमीर दास निवासी पनवा ने कहा कि वह अदालत में धन्ना दास और पवन दास के साथ चलता जमीन का केस जीत गए थे। जमीन का बनता हिस्सा भी दे दिया गया था। परंतु अब जमीन की साइडों के वितरण को लेकर फिर तकरारबाजी हो गई थी।

परंतु दूसरे पक्ष ने भाकियू की सहायता से प्लाट में पड़े समान को आग लगाने सबंधी पुलिस में शिकायत देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। जबकि वह गुरुद्वारा साहिब में परिवार समेत शपथ लेते है कि समान को आग उन्होंने नहीं लगाई। उन्होंने प्रशासन और भाकियू के किसान नेताओं को अपील की कि उनका पक्ष सुना जाए व उनके साथ धक्का न किया जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपाकिस्तानी हैंडलर आतंकियों से चैट कर रहा था, लोकेशन की जानकारी ली; भारत ने पाक उच्चायुक्त को तलब किया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें