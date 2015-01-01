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अतंरराष्ट्रीय हिंदू परिषद:गो रक्षा दल ने ट्रक से कश्मीर ले जा रहे 50 गोवंश किए बरामद

भवानीगढ़3 घंटे पहले
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शिव सेना हिंद के विंग गौ रक्षा दल की ओर से गोवंश से भरे एक ट्रक को पकड़कर 50 गोवंश को रिहा करवाया है। मौके पर शिव सेना हिंद के राष्ट्रीय प्रधान निशांत शर्मा, अतंरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के पंजाब प्रधान विजय सिंह भारद्वाज, गौ रक्षा दल के प्रधान संदीप वर्मा, चेयरमैन हनी पातडा, गौरव टोहाना और अश्वनी अरोड़ा ने बताया कि कई टीमों ने पटियाला, नाभा, संगरूर, बरनाला, बठिंडा व लुधियाना में गोवंश को बचाने के लिए नाकाबंदी की हुई थी। टीम ने चार दिन के संघर्ष के बाद गांव निजामपुर में एक ट्रक को काबू कर 50 गोवंश को बचाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने बताया कि गोवंश को कश्मीर के स्लाॅटर हाउस में ले जाया जाना था। पुलिस चौकी कालाझाड़ के इंचार्ज बलविंदर सिंह का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

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