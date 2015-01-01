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मुआवजा:मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम दफ्तर के सामने लगाया पक्का धरना

भवानीगढ़2 दिन पहले
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  • मृतक महिला किसान के परिवार को मुआवजा न मिलने पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना

भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की ओर से कालाझाड टोल प्लाजा पर धरने दौरान जान गंवाने वाली महिला किसान गुरमेल कौर के परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर स्थानीय एसडीएम दफ्तर का घेराव करके अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान यूनियन सदस्यों की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। चेतावनी दी गई है कि मांगे न पूरी होने के रोष स्वरूप यूनियन सख्त एक्शन

को मजबूर होगी।रोष धरने को संबोधित करते हुए ब्लाक सीनियर उप प्रधान मनजीत सिंह ने कहा कि 8 दिसंबर को कालाझाड टोल प्लाजा पर माता गुरमेल कौर का निधन हो गया था। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पंजाब सरकार किसान हितैशी होने का दावा कर रही है परंतु दूसरी तरफ माता गुरमेल कौर की लाश रजिंदरा अस्पताल पटियाला में पडे 8 दिन हो गई है। बावजूद अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है। उन्होंने

सरकार से मांग की कि परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार का कर्जा माफ किया जाए। उन्होंने ऐलान किया दि मांगे पूरी न होने तक धरना दिन रात जारी रहेगा। मौके पर जगतार सिंह कालाझाड, हरजिंदर सिंह, रघवीर सिंह, सुखविंदर सिंह, लाडी बखोपीर, रणजीत कौर, बेअंत कौर, नैब सिंह आदि उपस्थित थे।

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