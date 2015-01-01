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श्रद्धांजलि:किसानों ने मोर्चे में मृतक किसान जय सिंह तुंगवाली को दी श्रद्धांजलि

भुच्चो मंडी31 मिनट पहले
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भाकियू (एकता उगराहां) की तरफ से खेती कानूनों के खिलाफ लहरा बैगा टोल प्लाजा और बेस्ट प्राइस माल के आगे 78 दिनों से जारी मोर्चों में किसानों ने वीरवार काे दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर संघर्ष के दौरान शहीद हुए गांव तुंगवाली (बठिंडा) के 37 साल के किसान जय सिंह को दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हरपाल सिंह, मोठू सिंह, दर्शन सिंह, सिमरजीत सिंह, अवतार सिंह और करमजीत कौर पूहला ने कहा कि मोदी सरकार की तरफ से पकड़ी अनावश्यक जि़द कर संघर्ष कर रहे किसानों की मौत का कारण बनी हुई है। इसके बावजूद केंद्र सरकार के कान पर जूं नहीं सरकी है। उन्होंने कहा कि किसान भी अपना भविष्य खत्म होता नहीं देख सकते। खेती कानून रद्द होने तक कुर्बानी देते रहेंगे।

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