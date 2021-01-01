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बायकॉट:लहरा मोहब्बत निवासियों ने नामांकन करने आए आजाद उम्मीदवारों को घेरा

भुच्चो मंडी4 घंटे पहले
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  • विधायक और कांग्रेसी उम्मीदवारों के सामाजिक बायकॉट का किया एलान

बुधवार को गांव लहरा मोहब्बत के निवासियों ने दोपहर के समय नगर पंचायत दफ्तर में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे गांव के कथित 11 कांग्रेसियों आजाद उम्मीदवारों का नामांकन करने के बाद आफिस में ही घेराव किया व नगर पंचायत के दफ्तर को पूरी तरह जाम कर दिया जिससे नामांकन करने आए उम्मीदवार व अधिकारी अंदर ही बंद कर लिए गए।

घेराव कर रहे किसान यूनियन के लोगों ने कांग्रेसी विधायक प्रीतम सिंह कोटभाई के खिलाफ नारेबाजी भी की और उनके बायकॉट का खुला एलान किया। टकराव से बचाव के लिए प्रशासन ने एसपी (डी) बलविंदर सिंह और डीएसपी अशोक शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि किसी तरह के टकरवा को रोका जा सके। देर शाम करीब 7.30 बजे थर्मल लहरा फील्ड हॉस्टल मे विधायक प्रीतम कोटभाई ने आजाद उम्मीदवार खड़े होने कीं बात कही, तब कहीं जाकर धरना समाप्त हुआ। इंकलाबी केंद्र पंजाब के प्रांतीय नेता जगजीत सिंह लहरा, किसान नेता काका कोटड़ा, गुरमेल सिंह, प्रशोतम महराज, ज्योन सिंह और करमजीत सिंह, ठेका मुलाजिम यूनियन (आजाद) के प्रधान जगरूप सिंह ने कहा कि गांव की नगर पंचायत को फिर से ग्राम पंचायत बनाने के लिए गांववासियों ने संघर्ष शुरू किया हुआ है। इस दौरान सर्वसम्मति के साथ चुनाव का पूर्ण बायकॉट करने का फैसला किया था, जो कांग्रेसियों ने तोड़ दिया

है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेसी अपने नामांकन वापस नहीं लेते तो फैसले के अनुसार उनका सामाजिक बायकॉट किया जाएगा और विधायक को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। बुधवार को नामांकन दाखिल करने वालों में बेअंत कौर, गुरसेवक सिंह, मनजीत कौर, मुख्तियार कौर, परमजीत कौर, प्रीतम सिंह, हरबंस कौर, राजेंद्र सिंह, गुरप्रीत कौर, जसवीर सिंह और बलजीत कौर शामिल हैं।

रात 8 बजे धरना खत्म -विधायक प्रीतम सिंह कोटभाई से पांच लोगों की कमेटी मिली, जिसके बाद सहमति होने पर रात 8 बजे लोगों की आेर से धरना खत्म किया गया। जिसके बाद रिटर्निंग अफसर सहित सभी 11 उम्मीदवार दफ्तर से बाहर आए। कोटभाई ने कहा कि सभी उम्मीदवार आजाद हैं, हम किसी को फाॅर्म भरने से रोक नहीं सकते। नगर से ग्राम पंचायत बनाने का मुद्दा लोगों को पहले उठाना चाहिए था। रात 8 बजे के करीब पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि विधायक प्रीतम सिंह कोटभाई की ओर से 5 फरवरी को उक्त मुद्दे को हल करने का वादा किया गया है। जिसके बाद लोगों की ओर से घेराव खत्म कर दिया गया।

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