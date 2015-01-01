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अवैध शराब:100 लीटर लाहन व 39 बोतल अवैध शराब समेत एक काबू, दो फरार

फाजिल्का2 घंटे पहले
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फाजिल्का थाना सदर, जलालाबाद थाना सिटी व थाना वैरोका पुलिस ने 100 लीटर लाहन व सवा 39 बोतल अवैध शराब सहित एक व्यक्ति को काबू किया है, जबकि दो फरार हो गए। फाजिल्का थाना सदर पुलिस ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि अज्ञात व्यक्ति ने धान में नाजायज शराब डाली हुई है, जिस पर पुलिस ने रेड कर 30 बोतल नाजायज शराब बरामद की, किंतु अज्ञात आरोपी भाग निकला।

इसी प्रकार जलालाबाद थाना सिटी पुलिस ने बताया कि उनको सूचना मिली कि सुरजीत सिंह वासी टिवाना कलां अवैध शराब निकालने का काम करता है। पुलिस ने छापामारी कर उक्त आरोपी को 9 बोतल अवैध शराब सहित काबू कर लिया। वहीं, थाना वैरोका पुलिस ने बताया कि उनको गश्त दौरान सूचना मिली कि छिंदर सिंह निवासी चक्क मौजदीन वाला उर्फ सूरघूरी अवैध शराब निकालने का काम करता है। पुलिस ने उक्त छापामारी करके 100 लीटर लाहन बरामद की, किंतु उक्त आरोपी भागने में सफल हो गया। पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों पर आबकारी एकट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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