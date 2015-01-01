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कोरोना अपडेट:फाजिल्का जिले में आए 17 नए मामले

फाजिल्का2 घंटे पहले
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फाजिल्का जिले में पिछले 24 घंटों में 17 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के साथ अब तक 3152 व्यक्ति कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं, जबकि 28 लोगों के ठीक होने से अब तक 2897 व्यक्तियों ने कोरोना को मात दी है। उक्त जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर अरविन्द पाल सिंह संधू ने बताया कि जिला फाजिल्का के साथ संबंधित अब तक 91.90 प्रतिशत व्यक्ति कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 48 हजार से अधिक व्यक्तियों की कोरोना जांच की गई है तथा इस समय जिले में कोविड-19 के 204 केस एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जिले में 51 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। वहीं, डिप्टी कमिशनर ने जिलावासियों से अपील की है कि कोविड का फैलाव जरूर कम हो गया है, लेकिन सावधानियां की अभी भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि सावधानियां रखने में ही बचाव है।

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