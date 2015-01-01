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कोरोना:फाजिल्का में कोरोना के 17 नए केस

फाजिल्का2 घंटे पहले
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फाजिल्का जिले में वीरवार को कोरोना से संबंधित 17 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अबोहर में 12, डबवाला कलां में 1, खुईखेड़ा में 1 मरीज कोरोना से संबंधित हैं। उक्त जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने आम लोगों से अपील की कि यदि उन के पारिवारिक मैंबर या जान पहचान में किसी व्यक्ति में खांसी, जुकाम बुखार आदि के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जा कर टैस्ट करवाएं। उन्होंने बताया कि कोरोना की जांच की पंजाब सरकार द्वारा किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती और यह जांच बिल्कुल मुफ्त की जाती है। कोरोना संबंधी किसी भी तरह की जानकारी, सहयोग के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर भी संपंर्क किया जा सकता है।

त्योहारों के सीजन में कोविड-19 से बचाव के लिए नियमों का विशेष तौर पर ख्याल रखकर त्योहार मनाया जाना चाहिए, क्योंकि महामारी का स्तर कम हुआ है व यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में पूरी सावधानी रखना बेहद जरूरी है उक्त जानकारी देते हुए डीसी अरविंद पाल सिंह ने बताया कि पटाखे चलाते समय हाथों पर सैनिटाजर का इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए, क्योंकि इसमें ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो जल्द आग पकड़ता है। सभी अभिभावक खुद व अपने बच्चों को पटाखे चलाते समय यह विशेष ध्यान रखें। दीवाली से पहले पुलिस व प्रशासन की ओर से अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बाजारों में खरीदारी करने के लिए आने वालों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पार्किंग से लेकर ट्रैफिक की समस्या को दुरुस्त करने को मुलाजिमों की ड्यूटी लगा दी गई हैं। वहीं किसी भी प्रकार की कोई आगजनी की घटना को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड मुलाजिमों की छुट्टियां भी रद कर दी गई हैं। सरकारी एमआर कालेज के ग्राउंड में लगने वाले पटाखों के स्टाल की जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात रहेंगी।

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