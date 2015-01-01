पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रछपाल कत्ल की गुत्थी सुलझी:चचेरे भाई को मारने के लिए 2.50 लाख की दी थी सुपारी, 4 गिरफ्तार; पिस्टल व गोलियां बरामद

फाजिल्का2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत लेकर जाती पुलिस।
  • 3 पीढ़ियों से 5 एकड़ जमीन का विवाद बना कत्ल का कारण
  • कत्ल में इस्तेमाल गोलियों के 2 खोल और कपड़े भी बरामद

फाजिल्का उपमंडल के गांव लाधुका के समीप हुए कत्ल के मामले में स्थानीय पुलिस ने दिल हिला देने वाला खुलासा किया है। सदर पुलिस में तैनात एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि चचेरे भाईयों ने तीन पीढ़ियों से चले आ रहे 5 एकड़ जमीन के टुकड़े के लिए अपने चचेरे भाई को मारने के लिए 2.50 लाख रुपए की सुपारी दी थी तथा एडवांस राशि के तौर पर 60 हजार रुपए हमलावर को दिए थे।

जिसमें से 45 हजार रुपए पुलिस द्वारा रिकवर कर लिए गए है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि कत्ल में इस्तेमाल हुए पिस्टल, गोलियां, 2 गोलियों के खोल व कपड़े भी बरामद किए गए हैं।

मंडी से लौट रहे रछपाल को बाइक सवार ने मारी थी गोली

इस संबंधी फाजिल्का के एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि 29 अक्टूबर को रछपाल सिंह वासी चक्क मुहम्मेदेवाला लाधूका मंडी से अपने घर जा रहा था। उस समय एक बाइक सवार ने रछपाल सिंह का पीछा किया जिसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसएसपी ने बताया कि उनको मृतक के बेटे सतनाम पाल ने बताया कि उसके पिता व उसके चचेरे भाइयों नरिंदर सिंह, हरभजन सिंह व गुरचरन सिंह के साथ 5 एकड़ जमीनी विवाद को लेकर पिछली तीन पीढ़ियों से अनबन चली आ रही है। जिन्होंने जमीन की खातिर अपने भाई रछपाल सिंह की हत्या करवाई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उक्त मामले संबंधी इनका आपस में कोर्ट केस भी चल रहा है।

29 अक्टूबर को हुई थी हत्या

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी गुरमीत सिंह की उम्र 30 से 32 साल बताई जा रही है। जबकि अन्यों 2 की 40 से 45 साल है और चौथे साजिशकर्ता की उम्र 75 साल है। इस प्रकार फाजिल्का पुलिस ने 10 दिन में यह गुत्थी सुलझा ली। जिनका दो दिन का पुलिस रिमांड लेकर जेल भेजा गया व बाद में आरोपियों को ज्युडीशियल कस्टडी में भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि 29 अक्टूबर को दिनदिहाड़े हुए इस कत्ल के बाद आरोपी के फरार हो जाने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए जा रहे थे।

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

पुलिस के अनुसार मामले की जांच करने व सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर अन्य साइंटिफिक एवीडेंस मिले जिसके आधार पर पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच सके। जिसके बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, गोलियां व कपड़े बरामद कर जांच की तो सामने आया कि नरिंदर सिंह, हरभजन सिंह व गुरचरन सिंह ने गुरमीत सिंह से रछपाल सिंह का कत्ल करवाया है। पुलिस ने गुरमीत सिंह की निशानदेही पर हथियार मुहैया करवाने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है कि किस व्यक्ति ने गुरमीत सिंह को उक्त अवैध हथियार उपलब्ध करवाए थे। इससे सुपारी लेने वालों को हत्थयार कौन सप्लाई करता है इसका भी खुलासा होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें