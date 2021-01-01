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कार्रवाई:अवैध शराब और नशीली गोलियों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

मुक्तसर2 घंटे पहले
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पुलिस ने विभिन्न मामलों में 19 बोतल अवैध शराब, 100 लीटर लाहन व 400 नशीली गोलियां बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना कोटभाई पुलिस ने गुरप्यार सिंह वासी दोदा को 9 बोतल अवैध शराब सहित काबू किया। थाना लंबी पुलिस ने जगसीर सिंह वासी गांव चन्नू को 100 लीटर लाहन सहित काबू किया है।

थाना गिद्दड़बाहा पुलिस ने दरबार सिंह वासी गांव हुसनर को 10 बोतल अवैध शराब सहित काबू किया है, जिसकी जमानत हो गई है। थाना सिटी मलोट पुलिस ने सविंदर सिंह वासी डबवाली ढाब को 400 नशीली गोलियों सहित काबू किया है।

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