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कोविड-19:जिले में कोरोना के 9 नए केस आए सामने, अब भी 105 एक्टिव

फाजिल्का3 घंटे पहले
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  • डीसी की लोगों से अपील-वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाकर रखें
  • वैक्सीन के प्रबंध के लिए डीसी ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स से की मीटिंग

जिला फाजिल्का में वीरवार को कोरोना के 9 नए केस आए सामने आए हैं जिससे जिले में अब तक कुल पॉजीटिव केसों की संख्या 3782 हो चुकी हैं। जिला फाजिल्का में एक्टिव मामलों की संख्या 105 है जबकि इस के अलावा जिले में मौतों की संख्या 68 हो गई है। डिप्टी कमिश्नर अरविंद पाल सिंह संधू ने कोरोना वायरस की स्थिति बारे जानकारी देते बताया कि जिले में अब तक 3609 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं।

वीरवार को 14 लोगों ने कोरोना को मात दी है। उन्होंने जिला निवासियों से अपील करते कहा कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है सो, हरेक निवासी बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग जरूर करे, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथों को धोया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों का पालना करने की अपील की।

कोविड-19 से बचाव के लिए जल्द ही वैक्सीन लांच हो रही है। इस संबंधी प्रबंध के लिए टास्क फोर्स की पहली मीटिंग डीसी अरविंद पाल सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई। डीसी ने बताया कि सरकार की हिदायत है कि वैक्सीनेशन का काम पूरा करवाने के लिए पहले सभी प्रबंध समय पर मुकम्मल कर लिए जाएं और इसके लिए व्यापक कार्य योजना पूरी तरह तैयार हो। उन्होंने बताया कि पहले दौर में स्वास्थ्य कर्मियों और पहली कतार में कोविड संबंधी ड्यूटी निभाने वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन आने से पहले ही सारा रिकार्ड ऑनलाइन फीड किया जाएगा। वैक्सीन लगाने के लिए निर्धारित स्थानों के अलावा आउटरीच स्थानों पर भी कैंप लगाए जाएंगे।

डीसी ने बताया कि साप्ताहिक मीटिंग करके सभी प्रबंधों का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि एसडीएम स्तर पर भी हर सप्ताह बैठक की जाए। सिविल सर्जन डा. कुंदन के. पाल ने बताया कि इस संबंधी सारी अपेक्षित प्रशिक्षण 1 हफ्ते में दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा जबकि जिला व ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। जिले में वैक्सीन की संभाल के लिए 22 कोल्ड चैन प्वाइंट बनाए गए हैं। बैठक में एसडीएम सूबा सिंह और जसपाल सिंह, सहायक कमिश्नर जनरल कंवरजीत सिंह, डा. चंद्रमोहन कटारिया आदि मौजूद थे।

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