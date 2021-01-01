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निकाय चुनाव-2021:अबोहर में 99, फाजिल्का में 41, जलालाबाद में 44 व अरनीवाला में 11 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे

फाजिल्का4 घंटे पहले
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जलालाबाद के उपमंडल कार्यालय में बुधवार को भारी पुलिस बल तैनाती। - Dainik Bhaskar
जलालाबाद के उपमंडल कार्यालय में बुधवार को भारी पुलिस बल तैनाती।
  • जिले में नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव के लिए अंतिम दिन 195 नामांकन पत्र हुए दाखिल
  • जलालाबाद तहसील कार्यालय में सुरक्षा के किए पुख्ता प्रबंध, शांतिपूर्ण रहा माहौल

जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर अरविन्द पाल सिंह ने संधू ने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत चुनाव-2021 के लिए आज अंतिम दिन 195 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए।

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि नगर निगम अबोहर में 99, फाजिल्का नगर कौंसिल में 41, जलालाबाद में 44 और अरनीवाला नगर पंचायत में 11 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं फाजिल्का नगर कौंसिल चुनाव को प्रत्याशियों द्वारा भरे जाने वाले नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई। बुधवार अंतिम दिन कुल 41 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा। यानि फाजिल्का नगर कौंसिल चुनाव के लिए बने 25 वार्डों के लिए कुल 148 उम्मीदवारों नामांकन भर चुके हैं। उधर नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए नगर थाना प्रभारी बलदेव सिंह की अगुवाई में भारी पुलिस बल एसडीएम कार्यालय में दल बल सहित तैनात रहे।

कल तक नामांकन लिए जा सकते हैं वापस, 14 को मतदान
एसडीएम केशव गोयल ने कहा कि वीरवार को किसी का भी नामांकन पत्र नहीं लिया जाएगा, केवल नामांकन पत्रों की जांच होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान सुबह 11 बजे नामांकन की पड़ताल की जाएगी और अगर किसी के नामांकन पत्र में कमी होगी तो उस उम्मीदवार को आवाज लगाकर बुलाया जाएगा और कमी को दूर किया जाएगा। जबकि पांच फरवरी को कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र इच्छा अनुसार वापिस ले सकता है। उन्होंने बताया कि पांच फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव निशान अलाट किए जाएंगे। जबकि चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख 12 फरवरी 2021 को 5 बजे तक होगी। जिसके बाद सीधा 14 फरवरी को सुबह 8 से सायं 4 बजे तक चुनाव करवाए जाएंगे और 17 फरवरी को गिनती होगी तथा नतीजा घोषित किया जाएगा।

निगम चुनाव में कुल 242 लोगों ने दी अर्जी
नगर निगम चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अबोहर में कुल 99 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरे गए। जिसके साथ अबोहर नगर निगम में अब तक कुल 242 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। बुधवार को जिला कांग्रेस प्रभारी संदीप जाखड़ के नेतृत्व में 48 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि दो उम्मीदवारों द्वारा पहले नामांकन पत्र भर दिए गए थे। इसके अलावा विधायक अरुण नारंग के नेतृत्व में भाजपा के 20 उम्मीदवारों द्वारा अंतिम दिन नामांकन पत्र भरे गए। निगम चुनाव में भाजपा द्वारा 17 कवरिंग उम्मीदवारों सहित कुल 67 नामांकन पत्र भरे गए हैं। वही अंतिम दिन शिरोमणि अकाली दल के 8, आम आदमी पार्टी के 11 और 12 आजाद उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन पत्र भरा गया। नगर निगम के अधिकारी मंगत वर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक भाजपा द्वारा सबसे ज्यादा 67, शिरोमणि अकाली दल के 54, कांग्रेस पार्टी के 50, आम आदमी पार्टी के 45, आजाद उम्मीदवार 24 और बीएसपी के 2 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है।

फाजिल्का में एक दिन में सर्वाधिक 67 नामांकन पत्र
इस संबंधी जानकारी एसडीएम केशव गोयल ने बताया कि चुनाव कमिशन की हिदायतों अनुसार नामांकन पत्र लेने का बुधवार आखिरी दिन था। इस दौरान किसी भी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने में कोई परेशानी नहीं आने दी गई तथा जिले में बुधवार को शांतिपूर्वक नामांकन का कार्य संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि शनिवार को पहले दिन एक उम्मीदवार, सोमवार को दूसरे दिन 39 उम्मीदवार, मंगलवार को तीसरे दिन 67 उम्मीदवार व बुधवार को आखिरी दिन 41 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे।

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