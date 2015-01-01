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दो पक्षों में मारपीट:मारपीट करने वाले दो पक्षों पर क्राॅस मामला दर्ज

फाजिल्का2 घंटे पहले
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थाना अरनीलवाला पुलिस ने एक-दूसरे की मारपीट करने वाले दो पक्षों पर क्राॅस मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी हरदेव सिंह ने बताया कि उनको बलदेव सिंह निवासी चक्क ख्योवाला ने बयान दर्ज करवाए थे कि बीती 1 नवंबर को वह सायं 9 बजे धान की ट्रालियां भरकर जलालाबाद दाना मंडी में उतारकर अपने ट्रैक्टर पर वापस गांव लौट रहा था, तो रास्ते में गुरनाम सिंह, सुखविंदर सिंह, राम सिंह, गुरजिंदर सिंह, जोरा, देबी वासी चक्क ख्योवाला, सुरजीत सिंह वासी पीरेके और 2-3 अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने उक्त आरोपियों पर धारा 324, 323, 506, 148, 149 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, दूसरे पक्ष के गुरनाम सिंह के बयान पर पहले पक्ष के आरोपियों पर पुलिस ने 324, 323, 506, 148, 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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