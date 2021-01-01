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सामाजिक अधिकारों के लिए बैठक:पीड़ित को इंसाफ दिलाने में पहल के आधार पर की जाए कार्रवाई मुकम्मल : डीसी

फाजिल्का2 घंटे पहले
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फाजिल्का में अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए डीसी। - Dainik Bhaskar
फाजिल्का में अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए डीसी।
  • अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय विजिलेंस कमेटी ने की मीटिंग

डीसी अरविन्द पाल सिंह संधू की अध्यक्षता में आज अत्याचार रोकू एक्ट, 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस दौरान उन्होंने सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के अंतर्गत बने इस एक्ट के पीडितों को तय समय में न्याय देने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष हिदायतें दीं।

उन्होंने कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों की कार्रवाई करने में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पहल के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाहियों मुकम्मल की जाएं। उन्होंने पुलिस विभाग को हिदायत की कि एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज करते समय उप धाराएं जरूरी तौर पर लगाई जाएं और जो केस जांच अधीन हैं, उनकी जांच जल्द मुकम्मल की जाए, जिससे पीड़ित को बनता लाभ तय समय में दिया जा सके। इससे पीड़ित को कई परेशानियों से निजात मिलती है।

इस दौरान जिला भलाई अधिकारी बरिंद्र सिंह, तहसील भलाई अधिकारी अशोक कुमार, कार्यकारी अधिकारी रजनीश कुमार, नरेश कुमार, जगदीप अरोड़ा, प्रधान सफाई कर्मचारी यूनियन फाजिल्का फतेह चंद के अलावा अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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