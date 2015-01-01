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बैठक:मनरेगा कर्मियों में दो साल से 10 फीसदी वेतन न बढ़ाने से आक्रोश

फाजिल्का2 घंटे पहले
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  • मनरेगा वर्करों की डीसी के साथ तीसरी मीटिंग भी रही बेनतीजा

डीसी अरविन्द पाल सिंह के कैंपस और मनरेगा कर्मचारी यूनियन व प्रशासनिक अधिकारियों दरमियान एक बार फिर बैठक बेनतीजा रही। मीटिंग में एडीसी विकास और डीसी फाजिल्का द्वारा कर्मचारियों को बुला कर पिछले 20 दिनों से चल रही हड़ताल का हल करने की बात की थी।

प्रेस को जानकारी देते प्रांतीय महासचिव अमृतपाल सिंह और जिला प्रधान सन्नी कुमार ने बताया कि मीटिंग के दौरान अधिकारियों द्वारा हर बार की तरह फिर से कर्मचारियों को बहाने ही लाने की कोशिश की गई और मांगों की पूर्ति से पहले मुख्य दफ्तर मोहाली से सीध लेने की रट लगाई रखी। जिक्रयोग्य है कि मनरेगा कर्मचारियों की वेतन में हर साल 02-01-2015 के नोटिफिकेशन मुताबिक हर साल 10 प्रतिशत विस्तार किया जाता था। जोकि पिछले दो सालों से जिला अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया जोकि साथ लगते कई जिलों में विस्तार लागू भी हो चुका है। यह भी नोटिफिकेशन हुए हैं कि यदि ड्यूटी दौरान या ड्यूटी के बाद किसी मनरेगा कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उसके पारिवारिक मेंबर को योग्यता के अनुसार मनरेगा में ही ड्यूटी दी जाएगी। मृतक कर्मचारी छिंद्रपाल की धर्म पत्नी को नौकरी देने की मांग अधिकारियों द्वारा टाली जा रही है। पिछले 20 दिनों से मनरेगा कर्मचारियों द्वारा इन मांगों पर अपने पेंडिंग इनक्वायरी बहाल किए दो कर्मचारियों को पूरी तरह बहाल करने के लिए कलम छोड़ हड़ताल की हुई है। इस दौरान कई बार मीटिंगें हो चुकी हैं हर बार की तरह आज भी अधिकारियों का कहना था कि वह मुख्य दफ्तर से इन मांगों को लागू करने की सीध ले रहे हैं दूसरी तरफ कर्मचारी नेताओं ने नोटिफिकेशन दिखाते हुए कहा कि जब मुख्य दफ्तर ने अपना नोटिफिकेशन ही जिलों को भेज दिया है तो अन्य कौन सी सीध लेने की जरूरत है। 10 प्रतिशत विस्तार पिछले सालों में होता रहा है तो क्या वह जिला अधिकारियों द्वारा गलत ही किए जाते रहे हैं?

आज की मीटिंग के बेनतीजा रहने के बाद कर्मचारियों में फिर से गुस्से की लहर दौड़ गई। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वह जिला प्रशासन को अपील करते हैं कि वह माहौल खराब करने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि प्रांतीय कमेटी ने इस धक्केशाही का गंभीर नोटिस लिया है। यदि जरूरत पड़ी तो पंजाब भर के तमाम नरेगा कार्यों को ठप्प किया जाएगा। इस समय उन्होंने बुधवार को फाजिल्का के बाजारों में तह प्रोग्राम अनुसार सहयोगी जत्थेबंदियों के सहयोग से रोष मार्च निकालने का भी एलान किया। इस मौके पर आज एपीओ मनीश कुमार, गौरव पटेला, अकाउंटेंट गौरव सचदेवा, गुरतेज सिंह, संजीव कुमार, अंकित कुमार, अशोक कुमार, सुनील उपस्थित थे।

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