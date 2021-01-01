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पल्स पोलियो अभियान:सीतो गुन्नो में पोलियोरोधी अभियान की शुरुआत

सीतो गुन्नो5 घंटे पहले
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  • 107 बूथों पर 444 कर्मियों ने 5 साल के बच्चों को पिलाईं पोलियोरोधी ड्रॉप्स

सिविल सर्जन फाजिल्का डॉ. कुंदन कुमार पाल के दिशा-निर्देशों एवं एसएमओ डॉ. रवि बांसल की अगुवाई में नोडल ऑफिसर डॉ. नवीन मित्तल द्वारा तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत ब्लॉक के गांव राजपुरा के सीएचसी सैंटर से की गई। जिसमें 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो दवा पिलाई गई। कोरोना महामारी के चलते स्टाफ द्वारा कोरोना संबंधी हिदायतों का पालन करते हुए इस मुहिम में अपना

ड्यूटी निभाई। ब्लॉक मास मीडिया अफसर सुनील टंडन एवं हैल्थ इंस्पेक्टर राज कुमार बेरी ने बताया कि ब्लॉक के 60 गांवों में करीब 22100 बच्चों को पोलियो बूंदे पिलाई जाएंगी। रविवार को 107 बूथों पर 444 कर्मचारियों द्वारा अभियान चलाया गया और सोमवार से घर-घर जाकर स्लम बस्तियों, ईंट-भट्‌ठों व बस स्टैंड आदि स्थानों पर पोलियो दवा पिलाई जाएगी ताकि कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहे।

नोडल ऑफिसर डॉ. मित्तल ने बताया कि सभी माता-पिता को अपने बच्चों को पहले दिन ही बूथ पर ले जाकर पोलियो दवा पिलानी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाने वाला बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण समय पर करवाकर बच्चों को रोगमुक्त एवं एक अच्छा नागरिक बनने में सहयोग देना चाहिए। इस अभियान में 25 सुपरवाइजर अपनी टीमों में हैल्थ वर्कर मेल व फीमेल और आशा वर्कर के साथ 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो दवा पिलाकर अभियान को कामयाब करेंगे। इस अवसर पर एएनएम बबिता तथा सुपरवाइजर राजेश मौजूद थे।

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