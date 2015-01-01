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मंजूरी:मल्टीप्लेक्स खोलने को मिली मंजूरी

फाजिल्का2 घंटे पहले
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पंजाब सरकार की हिदायतों अनुसार जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पाल सिंह संधू ने एक आदेश जारी किया है जिस अनुसार अब जिले की हदबंदी में कोविड कारण लगाए प्रतिबंधों में कुछ छूटों का ऐलान किया गया है। आदेशों अनुसार अब जिले की हदबंदी में होटलों में बनी बार, शाॅपिंग माल और मल्टीप्लेक्स जो कि कोनटेनमैंट जोन के बाहर हों खुल सकते हैं, परन्तु इन संस्थानों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना जरूर करनी होगी। यह आदेश जिले में लागू हो गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।

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