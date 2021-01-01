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पाबंदियां:मिलिट्री स्टेशन के आसपास ड्रोन कैमरे के प्रयोग पर रोक, जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी कर हुक्का बार पर लगाई पाबंदी

फाजिल्का2 घंटे पहले
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फाजिल्का जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पाल सिंह संधू ने मिलिट्री स्टेशन के आसपास ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों आदि की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाने व जिला फाजिल्का की हद में हुक्का बार पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा कि आम नागरिकों की तरफ से मिलिट्री स्टेशन, विवाह शादियों और अन्य समागमों दौरान अगर कवाडकाप्टर (ड्रोन कैमरे) का प्रयोग किया जाता है तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा रहता है। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि ड्रोन कैमरे उड़ाना ऑपरेशन ऑफ सिविल रिमोटली पायलटिड एयर क्रॉफ्ट के बारे में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की नीति की भी उल्लंघना है।

इस लिए उक्त हालात को मुख्य रखते और जिला फाजिल्का में राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखना यकीनी बनाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पाल सिंह संधू जिले में हुक्का बार चलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।

पांच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पाल सिंह संधू ने जिले में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में जिले में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने और लोगों की जान-माल की रक्षा के मद्दे-नजर पांच या पांच से और अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा हों या सार्वजनिक स्थानों पर मीटिंगें करने, नारे लगाने, जुलूस निकालने और भड़काऊ प्रचार करने और सार्वजनिक स्थानों पर उतेजिक शब्द इस्तेमाल करने की मनाही के आदेश जारी किए हैं।

पानी की टंकियों की सुरक्षा के लिए कर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाने के आदेश
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले की सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों आदि की सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायत की है कि वह अपने अधीन आते अधिकारी / कर्मचारी /चौकीदाओं की 24 घंटों के लिए ड्यूटी लगाई जाए, जिससे किसी भी जत्थेबंदी की तरफ से रोष प्रदर्शन की कार्यवाही को रोका जा सके। आदेशों में कहा कि अकसर ही देखने में आता है कि अलग -अलग जत्थेबंदियों द्वारा अपनी, मांगों को मनवाने के लिए अनधिकृत तौर पर अलग-अलग सरकारी इमारतों, जिस में पानी की टंकियां भी शामिल हैं और चढ़ कर आत्मदाह की धमकियां दीं जातीं हैं।

इन हालातों से निपटने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस लिए इन इमारतों /बिल्डिंगों /टंकियों पर चढ़कर अलग-अलग जत्थेबंदियों द्वारा किए जाने वाले रोष प्रदर्शन को रोका जाना जरूरी है। इन आदेशों की उल्लंघना करने की सूरत में संबंधी विभाग के पुलिस प्रमुख की जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी।

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