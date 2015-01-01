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शपथ:बार एसोसिएशन ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाकर सौंपी जिम्मेदारी

फाजिल्का2 घंटे पहले
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  • प्रधान बोले- एसो. में कई विकास कार्य होने हैं, सीनियर वकीलों से मिलकर उनकाे कराएंगे

कोरोना महामारी के चलते इस बार जिला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के बाद नई टीम के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजित साढ़े ढंग से किया गया। इस समारोह में जहां विभिन्न अदालतों के न्यायाधीश विशेष रूप से पहुंचे। वहीं फाजिल्का के डिप्टी कमिश्नर अरविंदपाल संधू, विधायक फाजिल्का दविंद्र सिंह घुबाया, विधायक जलालाबाद रमिंद्र आवला व डीएसपी फाजिल्का ने कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की।

कार्यक्रम की शुरूआत बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा मेहमानों का आभार प्रकट करके की गई। इस दौरान जहां बार एसोसिएशन के कार्यो संबंधी जानकारी दी गई, वहीं आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यों पर भी विचार चर्चा हुई। इस दौरान नवनियुक्त प्रधान गुलशन मेहरोक, उप प्रधान गौरव सचदेवा, महासचिव श्रेनिक जैन, सह सचिव रमनजीत सिंह व कोषाध्यक्ष विकास कौशल ने शपथ ग्रहण की।

इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि जिला बार एसोसिएशन के सभी वकीलों द्वारा जो विश्वास करके उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं पूरी तनदेही के साथ उसे निभाएंगे। इस मौके प्रधान महरोक ने कहा कि जिला बार एसोसिएशन में कई विकास कार्य होने वाले हैं, जिसको लेकर टीम व सीनियर वकीलों के साथ मिलकर उनका हल किया जाएगा। इस मौके माननीय न्यायाधीशों ने नवनियुक्त टीम को बधाई दी। वहीं अन्य मेहमानों ने भी लोकहित के कार्यो के लिए टीम का सहयोग देने का आश्वासन दिया।

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