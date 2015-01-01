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महिला कर्मचारी से मारपीट:ब्यूटीशियन ने महिला कर्मी से की मारपीट

फाजिल्का2 घंटे पहले
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चौधरियां गली में ब्यूटी पार्लर मालिक ने महिला कर्मचारी की मारपीट कर घायल कर दिया। जिसकी शिकायत थाना सिटी पुलिस को करने पर पुलिस ने उक्त पार्लर संचालक पर मामला दर्ज कर लिया है।

जांच अधिकारी एसआई परमजीत कौर ने बताया कि उनको मनीषा उर्फ चिक्की वासी वाल्मीकि मोहल्ला फाजिल्का ने बयान दर्ज करवाए थे कि वह चौधरियां गली स्थित शमशेर बहादुर अंगी के पार्लर में काम करती है। बीती 6 नवंबर को रात 9.30 बजे शमशेर सिंह अंगी ने उसे थप्पड़ मारे और उसके सिर में गिलास मारा जिससे वह घायल हो गई।

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