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जांच कैंप:61 व्यक्तियों की ब्लड शुगर की जांच,राज किशोर कालड़ा की स्मृति में लगाया 79वां नि:शुल्क शुगर जांच कैंप

फाजिल्का5 घंटे पहले
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युवाओं में फास्टफूड तथा जंक फूड के सेवन का बढ़ता रुझान तथा निष्क्रिय जीवन शैली मधुमेह के रोग में वृद्धि का मुख्य कारण है। मधुमेह का रोग वंशानुगत के साथ ही अन्य कारणों से भी हो जाता है तथा वर्तमान में 40 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में मधुमेह के रोग की काफी बढ़ोतरी हो गई है। यह विचार जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. कविता सिंह ने आज यहां सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा लगाए गए निशुल्क ब्लड शूगर चेकअप कैंप में कहे। उन्होंने कहा कि परहेज तथा उपयुक्त दवाई के साथ मधुमेह का रोगी लंबे समय तक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है।

यह कैंप सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष प्रख्यात समाजसेवी स्व. राज किशोर कालड़ा की स्मृति में उनके पारिवारिक सदस्यों सविता कालड़ा, अविनाश कालड़ा, सपुत्र सुधीर कालड़ा, पुत्रवधू कंचन कालड़ा तथा योगेश कालड़ा के सहयोग से सोसायटी के कार्यालय लाला सुनाम राय मैमोरियल वेलफेयर सेंटर के सामने सिविल अस्पताल फाजिल्का में प्रात: 7 से 9 बजे तक लगाया गया।

इस कैंप का उद्घाटन डॉ. कविता सिंह ने किया। कैंप सोसायटी के संरक्षक गिरधारी लाल अग्रवाल, अध्यक्ष शशिकांत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबू लाल अरोड़ा, वित्त सचिव नरेश मित्तल, नेत्रदान प्रोजेक्ट चेयरमैन रवि जुनेजा के नेतृत्व में लगाया गया। सोसायटी द्वारा लगाया गया यह 79वां नि:शुल्क ब्लड शुगर चेकअप कैंप था। इस कैंप में 61 व्यक्तियों की ब्लड शुगर की जांच की गई।

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