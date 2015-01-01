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मारपीट:जमीन विवाद में व्यक्ति से मारपीट करने पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

फाजिल्का2 दिन पहले
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थाना सदर पुलिस ने जमीन विवाद के चलते व्यक्ति से मारपीट करने पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी एएसआई बेअंत सिंह ने बताया कि उनको कुलवंत सिंह वासी हस्ताकलां ने बयान दर्ज करवाए थे कि उसने सोहन सिंह वासी फाजिल्का से जमीन ठेके पर ली थी जिस पर वह ट्रैक्टर चला रहा है।

इसी जमीन विवाद के चलते बीती 25 नवंबर को सुबह 10 बजे वंजार सिंह, कुलवंत सिंह वासी फाजिल्का, डॉ. संदीप सिंह वासी लालोवाली, गुलजार सिंह वासी जोरा सिंह मान कॉलोनी ने उसका ट्रैक्टर रोककर उसकी मारपीट की। उसके द्वारा शोर मचाने पर रवि कुमार मौके पर आया और उनसे छुड़वाया। पुलिस ने उक्त आरोपियों पर धारा 325, 323, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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