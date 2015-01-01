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मारपीट:प्लाट के विवाद में युवक से की मारपीट 9 लोगों पर केस दर्ज

फाजिल्का2 घंटे पहले
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थाना खुईखेड़ा पुलिस ने प्लाट के विवाद के चलते युवक की मारपीट करने वाले 9 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि उनको लिखमी राम वासी कटहेड़ा ने बताया कि उसका गांव के कुछ व्यक्तियों के साथ एक प्लाट को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। बीती 5 नवंबर को इसी विवाद के चलते सतपाल सिंह, प्रवीन कुमार, प्रिथी राज उर्फ प्रिथी, संजय कुमार, नीरज कुमार, सचिन, नरसी राम, रुतास, रवि कुमार वासी कटहेड़ा के साथ उसकी बहस हो गई जिसके चलते उक्त आरोपियों ने उसे रास्ते में रोककर मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

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