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मामला दर्ज:बाइक सवार को टक्कर मारने पर लापरवाह पीटर रेहड़ा चालक पर केस दर्ज

फाजिल्का4 घंटे पहले
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थाना सदर पुलिस ने बाइक सवार को टक्कर मारने वाले लापरवाह पीटर रेहड़ा चालक पर मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी टेक सिंह ने बताया कि उनको राज कुमार वासी ढाणी जंता नगर सजारणा ने बयान दर्ज करवाए थे वह बीती 17 जनवरी को सायं 6.30 बजे अपनी बाइक (पीबी-एच-4017) पर जा रहा था तो एक अज्ञात पीटर रेहड़ा चालक ने अनदेखी व लापरवाही से उसको टक्कर दे मारी जिससे जहां उसकी बाइक का काफी नुकसान हुआ वहीं उसकी बाजू और टांग पर काफी चोटें आईं। वही दुर्घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात पीटर रेहड़ा चालक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात पीटर रेहड़ा चालक पर मामला दर्ज कर लिया है।

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