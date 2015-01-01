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अंतिम अरदास:प्रभावित परिवार को दिया 3 लाख रुपए का चेक

फाजिल्का2 घंटे पहले
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  • राणा गुरमीत सिंह सोढी ने धरने के दौरान मरे किसान की अंतिम अरदास में लिया भाग

पंजाब के खेल व युवक सेवाएं विभाग के कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने गांव माहमूजोईया के किसान बलदेव राज के निधन के चलते रखी अंतिम अरदास में भाग लेकर उनके परिवार के साथ दुख सांझा किया। बलदेव राज की पिछले दिनों किसान हितों में धरने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।

वह केंद्र सरकार द्वारा लाए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ यहां धरना दे रहे थे। इस मौके पर राणा गुरमीत सिंह सोढी ने मृत के परिवार को सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस मौके पर मृत किसान बलदेव राज को श्रद्धांजलि भेंट करते कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने कहा कि पंजाब के किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो तीन काले कानून लाए गए हैं, इससे न केवल किसानी, बल्कि समाज के हर वर्ग पर बुरा प्रभाव होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली प्रांत सरकार किसान के हितों के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रांतीय सरकार किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ है।

उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से माल गाडिय़ां न चलाए जाने की निंदा करते कहा कि केंद्र सरकार की इस जिद के कारण यूरिया खाद की कमी है, जिसको दूर करने के लिए पंजाब सरकार प्रयास कर रही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने मृतक किसान के कर्जे की माफी संबंधी भी नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का भरोसा परिवार को दिया। उन्होंने मृतक किसान के पारिवारिक सदस्यों को कहा कि सरकार की तरफ से परिवार की हर संभव मदद की जाएगी।

इससे पहले भी मृत के परिवार को 2 लाख रुपए की मदद दी जा चुकी है। इस मौके पर किसान संगठनों की तरफ से मृतक किसान के बेटे को पगड़ी भेंट की गई। इस मौके पर सूचना कमिश्नर पंजाब अनुमित सिंह हीरा सोढी, डिप्टी कमिश्नर अरविन्द पाल सिंह संधू, जलालाबाद के एसडीएम सूबा सिंह, मृत किसान की पत्नी मनजीत कौर, बेटे रमन कुमार, विपन कुमार, अमृतपाल, नसीब सिंह संधू, विक्की सिद्धू, राजवीर आदि भी उपस्थित थे।

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