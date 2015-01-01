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जागरूकता:चाइल्ड लाइन टीम ने खेतों में बच्चों से नरमा न चुगवाने को किया जागरूक

फाजिल्का2 घंटे पहले
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  • गांव झुमियां वाली के खेतों में जाकर मजदूरों को दी जानकारी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की निगरानी में फाजिल्का जिले में जन ज्योति कल्याण समिति बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी सेवाएं दे रही है, चाइल्ड लाइन 1098, 24 घंटे 7 दिन चलने वाली नि:शुल्क आपातकालीन फोन सेवा है, जो कि ऐसे सभी बच्चों के लिए काम करती है, जिन्हें विशेष देखभाल एवं सुरक्षा की जरूरत है और जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है चाइल्ड लाइन फाजिल्का के जिला कोऑर्डिनेटर फूल चन्द ने अपनी टीम के साथ मिलकर गांव झुमियां वाली के खेतों में जाकर नरमा चुगने वाले मजदूरों को बच्चों से खेतों में नरमा न चुगवाने के लिए जागरूक किया।

उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों की जो चमड़ी है बहुत ही नाजुक और कोमल होती है और जब बच्चा नरमा चुगता है तो कई बार कोई सुंडी या कीड़े जो नरमे के पत्तों पर होते हैं बच्चों को काट लेते हैं, जिस कारण बच्चों के शरीर पर खारिश होने लगती है और दाद पड़ जाते हंै। इसके अतिरिक्त अन्य कई चमड़ी के रोगों का बच्चों का सामना करना पड़ता है। चाइल्ड लाइन टीम ने मजदूरों को जागरूक करते हुए बताया कि आज के समय में हमारे समाज में मात्र बच्चे ही एक ऐसा वर्ग है, जिन्हें विशेष देखभाल एवं सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के साथ हो रहे अपराधों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका एक कारण ये भी है की वर्तमान औधोगिक युग में माता-पिता अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, जिस कारण बच्चे अपने साथ हो रहे अपराधों के बारे में माता-पिता से बात नहीं कर पाते और दूसरा कारण लोगो में बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में जागरूकता की कमी है।

वहीं,चाइल्ड लाइन कोआर्डिनेटर फूल चन्द ने उन्हें बताया कि यदि आप लोग अपने आसपास या कहीं भी बाल-विवाह, बाल मजदूरी, बच्चों का शोषण जैसे छेड़छाड़, बाल याैन शोषण, शारीरिक शोषण होते देखें तो तुरन्त टोल फ्री नम्बर 1098 पर सुचना दें, ताकि बच्चों पर हो रहे अत्याचार शोषण से बचाया जा सके तथा इसके बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया की कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसा बच्चा आए जो गुमशुदा या लावारिश हो, घर से भागे हुए बच्चे और वो सभी बच्चे जिन्हें मेडिकल सहायता की आवश्यकता है, से संबंधित सुचना भी 1098 पर देकर बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाकर बच्चों की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकतें हैं।

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