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नगर कौंसिल चुनाव:फाजिल्का में कांग्रेस व शिअद ने सभी उम्मीदवारों की सूची की जारी

फाजिल्का4 घंटे पहले
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  • 25 वार्डों में शिअद के 24 नए प्रत्याशी, कांग्रेस ने 6 पुराने तथा 19 नए चेहरे मैदान में उतारे

कांग्रेस व शिअद ने फाजिल्का नगर कौंसिल चुनाव हेतु रविवार को सभी 25 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई। इसमें कांग्रेस के 19 तथा शिअद के 24 नए उम्मीदवार शामिल किए गए है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा भेजे गए आब्जर्वर सुशील कपूर ने स्थानीय होटल पैराडिजो में सभी 25 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की।

इस अवसर पर उनके साथ फाजिल्का के विधायक दविंदर घुबाया, रंजम कामरा, राजदीप कौर, ब्लाक अध्यक्ष सुरिंदर कालड़ा मौजूद थे। इस अवसर पर सुशील कपूर ने कहा कि पार्टी द्वारा उनको फाजिल्का के लिए जो ड्यूटी लगाई गई थी उन्होंने मैरिट के आधार पर सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद उक्त सूची तैयार की है लेकिन जो लोग टिकट से रह गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वह काबिल नहीं हैं बल्कि पार्टी उनकी काबलियत को देखते हुए उनकी काबलियत के अनुसार एडजस्ट करेगी।

कांग्रेस : वार्ड 1 से वीना रानी व 25 से राजरानी प्रत्याशी
कांग्रेस द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वार्ड 1 से वीना रानी, वार्ड नंबर 2 से गौरव झाब, वार्ड नंबर 3 से जसप्रीत कौर दुरेजा, वार्ड नंबर 4 से सुरिंदर कुमार, वार्ड नंबर 5 से सुखविंदर कौर, वार्ड नंबर 6 से अशोक कुमार, वार्ड नंबर 7 से कृष्णा देवी, वार्ड नंबर 8 से बाबू लाल, वार्ड नंबर 9 से विनिता रानी, वार्ड नंबर 10 से जगदीश राज, वार्ड नंबर 11 से शीला रानी, वार्ड नंबर 12 से रोशन लाल, वार्ड नंबर 13 से पाल चंद वर्मा, वार्ड नंबर 14 से अश्वनी, वार्ड नंबर 15 से डा. निशु, वार्ड नंबर 16 से जगदीश चंद्र, वार्ड नंबर 17 से राजरानी कश्यप, वार्ड नंबर 18 से सुरजीत सिंह, वार्ड नंबर 19 से ममता रानी, वार्ड नंबर 20 से अशोक कुमार, वार्ड नंबर 21 से इंदूबाला, वार्ड नंबर 22 से सुरिन्दर कुमार सचदेवा, वार्ड नंबर 23 से गुरमीत कौर, वार्ड नंबर 24 से संजीव कुमार, वार्ड नंबर 25 से राजरानी को उम्मीदवार घोषित किया गया।

शिअद : फाजिल्का के 25 वार्डों में जाने कौन से हैं नए चेहरे
शिअद द्वारा नगर परिषद चुनाव हेतु फाजिल्का के सभी 25 वार्डों में उम्मीदवारों की घोषणा की गई जिसमें पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल के ओएसडी सतिन्दरजीत सिंह मंटा उपस्थित हुए। जिला प्रधान अशोक अनेजा के नेतृत्व में अनाज मंडी स्थित शिअद के कार्यालय में उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। इस दौरान गुरपाल सिंह, नरेश सेतिया, तेजवंत सिंह टीटा, देस राज जंडवालिया, मनीश चलाना, गौरव नागपाल भी मौजूद थे।

जानकारी देते हुए शिअद नेता नरेन्द्र सवना ने बताया कि वार्ड नंबर 1 से रेशमा रानी , वार्ड नंबर 2 से सतिंदर सिंह सवि, वार्ड 3 से माया रानी, वार्ड नंबर 4 से अरविन्द कुमार शर्मा, वार्ड 5 से परमजीत कौर, वार्ड नंबर 6 से सरबजीत सिंह, वार्ड नंबर 7 से शिवानी, वार्ड 8 से भारत बागड़ी, वार्ड नंबर 9 से अर्चना कटारिया, वार्ड 10 से राकेश कुमार बतरा, वार्ड नंबर 11 से भारती देवी, वार्ड-12 से संत सिंह, वार्ड 13 से अमरीक सिंह, वार्ड नंबर 14 से राज कुमार खटीक, वार्ड नंबर 15 से संतोश रानी, वार्ड नंबर 16 से कर्ण कुमार खटीक, वार्ड नंबर 17 से शिल्पा शर्मा, वार्ड नंबर 18 से भगवान सिंह, वार्ड नंबर 19 से परमजीत कौर, वार्ड नंबर 20 से विनोद कुमार, वार्ड नंबर 21 से मनप्रीत कौर, वार्ड नंबर 22 से रोहित खुराना, वार्ड नंबर 23 से शालू रानी, वार्ड नंबर 24 से आनंद मेहता व वार्ड नंबर 25 से नरैण रानी को उम्मीदवार घोषित किया गया।

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