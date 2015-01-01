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शिकायत:कांग्रेस ने अजन्मे लोगों के बनवाए वोट, जिला भाजपा ने वार्डबंदी पर जताया एतराज, एसडीएम को पत्र लिखा

फाजिल्का3 घंटे पहले
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  • भाजपाई बोले- 25 वार्डों का जारी किया गया नक्शा और खरड़ा आपस में मेल नहीं खाता

जिला भाजपा ने एक होटल में प्रेस कांफ्रेंस करके नगर परिषद चुनाव के लिए जारी नक्शे व वार्डबंदी पर एतराज जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश धूड़िया ने एसडीएम को लिखे पत्र में एतराज जताते हुए कहा कि वह वार्ड नंबर 15 के रहने वाले है। कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए वार्ड में अजन्मे लोगों की भी वोटें बनवा दी हैं, जोकि वार्ड में रहते भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही एसडीएम ने तथ्यों को जांच कर इनको ठीक नहीं किया तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वार्ड में खरड़े मुताबिक गली रेगर चौक, गली मल्होत्रा, गली राकेश धूड़िया, गली डा. धवन और गली अमर सिंह वार्ड नंबर 15 में दिखाईं गई हैं और नक्शे में इनको वार्ड नंबर 20 में दिखाया गया है। इसी तरह वार्ड नंबर 15 में गली डा. रमेश वर्मा और गली कुम्हारा खरड़े व नक्शे में वार्ड नंबर 13 में दिखाईं गई हैं मगर एसडीएम ने जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, वह वार्ड नंबर 15 में दिखा दी गई है। वार्ड नंबर 15 में गली लछमण दास कमरा खरड़े में दिखाई गई है और यही गली वार्ड नंबर 20 में भी दिखा दी गई है।

एक गली दोनों वार्डों में किस तरह आ सकती है। इसी तरह वह उनके ध्यान में पूरे शहर की वार्डबंदी की तरफ ले जाना चाहता है। फाजिल्का शहर की आबादी लगभग 75 हजार से 80 हजार के बीच है। चुनाव कमीशन के मुताबिक कुल आबादी का 60 प्रतिशत वोट बनता है। इस तरह फाजिल्का में 25 वार्ड होने से हर वार्ड की आबादी 3000 या 3000 से 10 प्रतिशत घटाकर या 10 प्रतिशत बढ़ाकर वार्ड मुताबिक की जा सकती है।

हदबंदी पर भी आपत्ति, वार्ड 15 की आबादी 3257 और वोट 2804
वार्ड 4 की हद वार्ड 3 और 6 से मिलती है जबकि वार्ड 3 की आबादी 2855 और वोट 3092 और वार्ड 4 की आबादी 3002 और वोट 1646 नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दिखाई गई है। वार्ड 4 की हद वार्ड 20 से भी लगती है जबकि वार्ड 20 की आबादी 3318 और वोटें 3493 हैं। वार्ड 20 की हद वार्ड 19 से भी लगती है। वार्ड 19 की आबादी 3339 और वोटें 1492 हैं। वार्ड 15 की हद वार्ड 13 से मिलती है। वार्ड 15 की आबादी 3257 वोटें 2804 और वार्ड 13 की आबादी 3308, वोटें 1684 हैं। यह गलत है। यदि इनकी हद मिलती है, जिनकी वोटें अधिक हैं वह साथ वाले वार्ड में भी शामिल की जा सकतीं थीं। ये इसलिए शामिल नहीं किए गए कि किसी खास व्यक्ति को फायदा और किसी को टारगेट किया जा सके। वार्ड 13, जिसे बीसी कैटेगरी में रखा गया है, उसमें बीसी आबादी नाममात्र है। वार्डबंदी कमेटी का मेंबर होने के नाते इस बात पर एतराज किया गया था।

69 एतराज मिले, ऑन मेरिट पर निपटाएंगे : एसडीएम
एसडीएम केशव गोयल ने संपर्क करने पर बताया कि जिसने भी वार्ड संबंधी अपने एतराज दर्ज करवाने थे, वह दर्ज करवा दिए हैं। 69 एतराजों का ऑन मेरिट सरकार द्वारा घोषित तारीख तक निपटारा किया जाएगा।
सूची में कांग्रेस का रोल नहीं
वहीं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र कनाडा ने कहा कि जो सूची जारी की गई है, उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहं है। यह काम प्रशासन का है।

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