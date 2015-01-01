पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना:मीरा नर्सिंग काॅलेज में 108 अध्यापकों छात्रों और 31 लोगों के लिए कोरोना सैंपल

फाजिल्काएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

सिविल सर्जन फाजिल्का डॉ. कुंदन पाल के दिशा निर्देशानुसार व ब्लाक खुईखेड़ा के एसएमओ डॉ. रोहित गोयल की देखरेख में आज सीएचसी खुईखेड़ा व मीरा नर्सिंग कॉलेज में कुल 139 लोगों के कोरोना संबंधी सैंपल लिए गए।

जानकारी देते ब्लाक मास मीडिया इंचार्ज सुशील कुमार बेगांवाली ने बताया की पंजाब में विभिन्न स्कूल व काॅलेज खुल रहे हैं, जिस कारण वहां के स्टाफ व छात्रों के भी कोरोना के सैंपलिंग की जा रही है। काॅलेज में कुल 108 अध्यापक व छात्रों तथा खुईखेड़ा में 31 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। खुईखेड़ा व मीरा नर्सिंग काॅलेज में सीएचओ परवीन राय, प्रमोद कुमार, पूजा, वर्षा, पूनम रानी, दिनेश कुदाल, रचना रानी, एलटी अमनीश, अंग्रेज कुमार द्वारा सैंपलिंग की गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें