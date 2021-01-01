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नया शैक्षणिक सैशन 2021-22:गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन की मांग, अध्यापकों की बदलियां मार्च तक मुकम्मल की जाएं

फाजिल्का2 घंटे पहले
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गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन पंजाब के प्रांतीय अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह चाहल और महासचिव कुलदीप सिंह दौड़का, जिला प्रधान भगवंत भठेजा, महासचिव निशांत अग्रवाल, राजीव चगती, सुधीर कालड़ा, परमजीत सिंह, अमनदीप सिंह, मिंटू, विनय कुमार, राविन्दर कुमार, बलजीत सिंह ने शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंद्र सिंगला से मांग की है कि अध्यापकों की आम बदलियों का काम नया शैक्षणिक सैशन 2021-22 शुरू होने से पहले पहले निपटाया जाए।

गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन पंजाब जिला फाजिल्का द्वारा प्रेस के नाम जारी बयान में जिला नेता भठेजा और निशांत अग्रवाल ने कहा कि नई कक्षाओं में पढ़ाई 1 अप्रैल से ही शुरू होती है परंतु अलग-अलग कारणों के चलते अध्यापकों की बदलियों का काम कई-कई महीने लटका रहता है। जिससे बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान होता है। इसके साथ ही जत्थेबंदी का कहना है कि पिछले साल बाकी विभागों में बदलियां होती रही परन्तु अध्यापक बदलियों के इस मौके से पॉलिसी होते हुए भी वंचित रह गए।

पिछले साल में नई भर्ती अधीन दूर-दूराज स्टेशनों पर बैठे अध्यापक खास तौर पर 3582 कैटेगरी अध्यापक, कुंवारी लड़कियां, विधवा कर्मचारी, और अंगहीनों आदि को, जो बार्डर एरिया में भर्ती हैं, पहल के आधार उनको बदलियों का मौका जरूर मिलना चाहिए। निकट भविष्य में अध्यापकों की बदलियों के विषय पर गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन पंजाब का शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करेगा। इस मौके पर परमजीत शोरे वाला, राज कुमार, शगुन लाल, विनोद मोंगा, संदीप कुमार, राकेश माहिर, रमेश कुमार, राकेश आदि उपस्थित थे।

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