पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अस्पताल में डायलिसिस मशीन चालू:प्लेटलेट्स अलग करने की मशीन लगाने की मांग, फाजिल्का अस्पताल में स्थापित डायलिसिस मशीन भी की जाए चालू

फाजिल्का2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

समाजसेवी संस्था सोशल वेलफेयर सोसायटी के शिष्टमंडल ने रोगियों व जनसाधारण की समस्याओं को लेकर वीरवार को फाजिल्का के सिविल सर्जन डाॅ. कुंदन के पाल को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि फाजिल्का के ब्लड बैंक में रक्त के तत्वों को अलग करने के यंत्र, जिनमें एसडीपी व आरडीपी अफेरेसिस मशीन (सिंगल डोनर प्लेटलेटा व रेंडम डोनर प्लेटलेट को अलग करने की मशीन) भी सम्मलित हो, की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन में जिला अस्पताल फाजिल्का में काफी समय से स्थापित की गई डायलिसिस मशीन को चालू करने तथा अस्पताल के अल्ट्रासाउंड स्कैन मशीन को भी चालू करने की मांग की गई। सिविल सर्जन डाॅ. कुंदन ने शिष्टमंडल को विश्वास दिलाया कि वह इन मुद्दों के समाधान हेतु शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें