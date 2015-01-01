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मीटिंग:स्कूलों में विकास कार्य समय पर पूरें किए जाएं : डाॅ. बल्ल

फाजिल्का2 घंटे पहले
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शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला के नेतृत्व और शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार की देखरेख में चल रही विभिन्न गतिविधियों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। वीरवार को जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री और सेकेंडरी फाजिल्का डा. सुखवीर सिंह बल्ल ने स्कूल प्रमुखों के साथ लगातार की जा रही मीटिंगों का सिलसिला जारी रखते ब्लाक जलालाबाद 1 व 2, ब्लाक गुरु हरसहाए 3 के स्कूलों के प्रिंसिपल, मुख्याध्यापक, स्कूल प्रमुखों, बीपीईओ, विभिन्न विषयों के डीएम और संबंधित ब्लाकों के बीएम के साथ सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के जलालाबाद में मीटिंग की।

मीटिंग में मिशन शत प्रतिशत, इंग्लिश बूस्टर क्लबों को और बुलंदियों पर लेकर जाए, स्वागत जिंदगी, चल रहे दिसंबर पेपरों में विद्यार्थियों की सौ प्रतिशत भागेदारी यकीनी बनाना, प्राप्त ग्रांट का सही प्रयोग, स्मार्ट स्कूल पैरामीटर बारे, सुंदर स्कूल मुहिम के अंतर्गत स्कूलों में रंग रोगन और बेंचों और रंग रोगन जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। डा. बल्ल ने बताया कि मिशन स्मार्ट स्कूल मिशन अधीन चलती गतिविधियों में सभी अधिकारी और कर्मचारी आपसी तालमेल बना कर रखें ताकि कम मेहनत के साथ बढ़िया नतीजे प्राप्त कर सकें।

उन्होंने स्कूल प्रमुखों को दिसंबर टैस्ट के साथ संबंधी पीपीटी भी तैयार करने की भी बात कही। इस मौके उप जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी बृजमोहन सिंह बेदी, स्टेट कौर कमेटी मेंबर लवजीत सिंह ग्रेवाल, डीएम गौतम गोड, नरेश कुमार, अशोक धमीजा, कंवलजीत सिंह, प्रदीप कुमार, जिला मीडिया टीम मेंबर संदीप गुंबर, इंकलाब गिल और गुरिंदरपाल सिंह मौजूद थे।

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