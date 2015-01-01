पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मामला दर्ज:पुरानी रंजिशन के चलते मारपीट, 7 लोगों पर केस

फाजिल्का2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना सदर पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की घर में घुसकर मारपीट करने वाले 7 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है।

जांच अधिकारी भजन दास ने बताया कि उनको जसवंत सिंह वासी चूहड़ी वाला चिस्ती ने बयान दर्ज करवाए थे कि उसकी भतीजी को गांव का लड़का लवप्रीत सिंह भगाकर ले गया था, जिसमें जयपाल सिंह वासी टाहलीवाला बोदला का हाथ था। इस बात का उसने उसके घर उलाहना दिया था कि उसने गलत काम किया है। इस कारण उसका परिवार उसके साथ रंजिश रखने लग। 30 नवंबर को अपनी रंजिश निकालने के लिए जयपाल सिंह, जज्जी, सुखा सिंह, कैलाश रानी, वीना रानी, राणो बाई और गुरमेश सिंह वासी टाहलीवाला बोदला ने उसके घर में घुसकर उसे मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने इन लोगों पर धारा 452, 325, 323, 148, 149 में केस दर्ज कर लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें