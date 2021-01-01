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निकाय चुनाव:एसकेबीडीएवी स्कूल में चुनाव अमले की हुई रिहर्सल

फाजिल्का4 घंटे पहले
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फाजिल्का के एसकेबी डीएवी स्कूल में संबोधित करते हुए एसडीएम। - Dainik Bhaskar
फाजिल्का के एसकेबी डीएवी स्कूल में संबोधित करते हुए एसडीएम।
  • 400 पोलिंग स्टाफ को दिया प्रशिक्षण, नकली ईवीएम से चुनाव करवाने की सारी प्रक्रिया पूरी करवाई

डीसी अरविन्द पाल सिंह संधू के दिशा-निर्देशों पर एसडीएम-कम-रिटर्निंग अधिकारी फाजिल्का केशव गोयल और तहसीलदार फाजिल्का कम रिटर्निंग अधिकारी अरनीवाला शेख सुभान शीशपाल सिंगला के नेतृत्व में एसकेबीडीएवी पेचां वाली स्कूल में नगर कौंसिल फाजिल्का और नगर पंचायत अरनीवाला में होने वाले चुनाव के संबंध में लगाए गए चुनाव अमले की रिहर्सल करवाई गई।

इस मौके पर एसडीएम गोयल ने कहा कि चुनाव अमले को नकली (डमी) ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव करवाने की सारी प्रक्रिया मुकम्मल करवाई गई। उन्होंने बताया कि रिहर्सल करवाने का उद्देश्य कि चुनाव अमले को चुनाव वाले दिन कोई मुश्किल न आए। उन्होंने कहा कि रिहर्सल में सारी प्रक्रिया वोटों वाले दिन की प्रक्रिया तरह ही दोहराई जाती है। उन्होंने कहा कि आज लगभग 400 के करीब पोलिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। एसडीएम ने बताया कि नगर कौंसिल फाजिल्का के लिए 56 बूथों पर और नगर पंचायत अरनीवाला में 11 बूथों पर पोलिंग होगी।

उन्होंने कहा कि शांतमयी ढंग से वोटिंग प्रक्रिया मुकम्मल करवाने के उद्देश्य के अंतर्गत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने मीडिया के द्वारा शहर निवासियों से अपील की कि वोटों वाले दिन हरेक निवासी अमन और शान्ति बनाए रखे जिससे पारदर्शिता ढंग से वोटिंग प्रक्रिया मुकम्मल की जा सके। इस मौके मास्टर ट्रेनर संदीप अनेजा और उन की टीम द्वारा चुनाव अमले को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके सहायक रिटर्निंग अधिकारी फाजिल्का विजय बहल, सहायक रिटर्निंग अधिकारी अरनीवाला नवजीवन छाबड़ा, सुपरिंटेंडेंट राम रत्न, अंकुर शर्मा, गुलशन, विक्की मोंगा के अलावा अन्य अधिकारी और चुनाव अमला मौजूद था।

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