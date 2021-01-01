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कार्यप्रणाली:इंग्लिश बूस्टर क्लबों ने छात्रों के भाषा कौशल को सुधारा अभिभावकों और अध्यापकों ने इस कार्यप्रणाली को सराहा

फाजिल्का5 घंटे पहले
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  • अब बच्चे अपने दोस्तों के साथ अधिकांश अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कर रहे

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह बल के दिशा-निर्देशों पर जिले के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के भाषा कौशलों को निखारने और बोलचाल की झिझक को दूर करने के लिए शुरू किए अंग्रेजी बूस्टर क्लबों की कारगुजारी की सराहना अभिभावकों द्वारा जा रही है। इस संबंधी गौतम गौड़ डीएम इंग्लिश ने बताया कि कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन दौरान जब विद्यार्थी, अध्यापकों से दूर हो गए थे और ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन बढ़ गया था उस समय विद्यार्थी और अध्यापक आपस में सिर्फ बातचीत कर सकते थे। इस समय सरकारी स्कूलों में इंग्लिश बूस्टर क्लबों की स्थापना हुई।

हरेक स्कूल में अंग्रेजी अध्यापक और कक्षा अनुसार तीन विद्यार्थियों के समूह से यह इंग्लिश बूशटर क्लबों में अब लाखों विद्यार्थी मेंबर और अलग -अलग विषयों के अध्यापक भी मेंबर बन चुके हैं। इसका बच्चों को लाभ मिल रहा है अब बच्चों के मन में भी इंग्लिश सीखने और बोलने की लालसा पैदा हो रही है।

मैं जब पहले अंग्रेजी बोलती थी तो साथी मजाक उड़ाते थे : छात्रा पारूल
इस संबंधी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाधूका की छात्रा पारूल ने बताया कि जब पहले पहल वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती थी तो साथ साथी उसको मजाक उड़ाते थे परन्तु अब वह अपने दोस्तों के साथ अधिकतर अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश बूस्टर क्लब में उनके अध्यापकों द्वारा जो आडियो क्लिप सुनने के लिए और बाद में बोल कर दोहराई करने के लिए अगुवाई दी जाती है उसके साथ उसकी अपनी और साथी विद्यार्थियों की झिझक दूर हो रही है।

अंग्रेजी के अध्यापक बहुत बढिय़ा नेतृत्व दे रहे हैं : छात्रा पारिका
सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल अबोहर की छात्रा पारिका ने कहा कि स्कूल के अंग्रेजी के अध्यापक उनको बहुत बढिय़ा नेतृत्व दे रहे हैं। मेरे द्वारा बोली गई अंग्रेजी की वीडियो क्लिप को जिले में पहला स्थान मिला तो उस के साथ मेरे माता पिता भी बहुत खुश हुए हैं। सोशल मीडिया पर मिल रही प्रशंसा से मेरे माता-पिता और मेरा हौसला बढ़ा है।

इंग्लिश बूस्टर क्लब से बच्चे का आत्म-विश्वास बहुत बढ़ा है : अभिभावक
सरकारी हाई स्कूल पक्का चिश्ती में पढ़ती छात्रा शरनजीत कौर के पिता अणखजीत सिंह ने बताया कि पहले उनका बच्चा अंग्रेजी बोलने से बहुत झिजक करता थी। वह अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करवाना चाहते थे परन्तु वित्तीय तौर पर कमजोर होने के कारण प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। परन्तु इस साल जबसे सरकारी स्कूल में स्कूल के मुख्य अध्यापक ने इंग्लिश बूस्टर क्लब के अंतर्गत बच्चे को नेतृत्व देना शुरू किया है इससे इसका आत्म-विश्वास बहुत अधिक बढ़ा है।

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