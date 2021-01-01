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आदेश:जिले में सिनेमा हाल, थिएटर स्विमिंग पूल खोले जाने की छूट

फाजिल्का4 घंटे पहले
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  • खुले में थूकने पर मनाही और सोशल डिस्टेंस जरूरी
  • सामाजिक इकट्ठ में 250 व्यक्तियों तक ढील देने का लिया फैसला

जिला मजिस्ट्रेट कम डीसी अरविन्द पाल सिंह संधू ने गृह मामले और न्याय विभाग पंजाब सरकार के आदेशों की पालना करते कहा कि कंटोनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्र में सिनेमा हाल, थिएटर, स्विमिंग पूल और प्रदर्शनी हाल खोले जा सकेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में कहा कि कोविड-19 के मामलों में आई गिरावट के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। जारी आदेशों के अनुसार जिले में अदंरूनी और बाहरी सामाजिक इकट्ठ के लिए क्रमशः 250 और 500 व्यक्तियों तक ढील का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए जिले में हर व्यक्ति के लिए मुंह पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, खुले में थूकने पर मनाही और सैनिटाइजर का प्रयोग करना लाजिमी होगा। इन दिशा -निर्देशों का किसी भी तरह का उल्लंघन, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत, भारतीय दंड कोड आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ जुर्माना योग्य होगी।

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