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किसान संघर्ष:गांव मीनिया वाला से किसानों का जत्था दिल्ली हुआ रवाना

मंडी रोड़ा वाली2 घंटे पहले
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उपमंडल जलालाबाद के गांव मीनिया वाला से वीरवार को किसानों का जत्था दिल्ली में चल रहे किसान संघर्ष में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। किसान मगर सिंह ने बताया कि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली को रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि आए दिन गांवों से लगातार किसान दिल्ली संघर्ष के लिए जा रहे है। अपना राशन पानी भी लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं को अब तक पहले खाद और पहला पानी लग चुका है, अब किसान बिल्कुल फ्री हैं जो लगातार संघर्ष में जा रहे हैं।

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