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धरना प्रर्दशन:स्टेशन के सामने पार्क में किसानों का धरना जारी

फाजिल्का2 घंटे पहले
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फाजिल्का में लगातार तीसरे दिन किसान प्लेटफार्म की उपेक्षा स्टेशन के सामने पार्क में धरने पर बैठे रहे जबकि पिछले 37 दिनों से किसान केन्द्र व राज्य सरकार के विरुद्ध धरने पर डटे हुए हैं। फाजिल्का जिले में मात्र एक जगह पर ही किसान पहले ट्रैक पर व बाद में प्लेटफार्म पर धरना दे रहे थे।

किसान संघर्ष तालमेल कमेटी के नेताओं सुरिंदर ढंडिया, प्रगट सिंह चक्क पक्खी, रमेश वढेरा, हरीश कंबोज व रेशम मिड्ढा का कहना है कि सरकार के पास बहाना न रहे इसलिए वह रेल ट्रैक और प्लेटफार्म से उठकर काले कानूनों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। किसानों का गुस्सा और प्रचंड हो रहा है और किसानों की वाजिब मांगों को लगातार लटकाया जा रहा है। किसानों ने बताया कि वह अपना हक्क मांग रहे हैं खैरात नहीं इसलिए जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका यह संघर्ष जारी रहेगा।

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