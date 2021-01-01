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तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की:किसानों, दुकानदारों व मजदूरों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका

मंडी रोड़ांवाली4 घंटे पहले
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दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसान जत्थेबंदियों ने रविवार के दिन नरेंद्र मोदी के पुतले फूंकने का एलान किया हुआ था। जिसके तहत आज मंडी रोड़ांवाली मे पंजाब नेशनल बैंक के पास नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस समय बड़ी गिनती में किसान मजदूर व दुकानदार उपस्थित रहे।

इस समय लोगों के जनसमूह को संबोधित करते हुए भाकियू (एकता उगराहां) के ब्लॉक सचिव जगसीर सिंह के घेरु वाला केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून हर वर्ग के लिए नुकसान देह है। इसलिए हम सभी को मिलकर इन कानूनों का विरोध करना चाहिए। इस समय मंडी रोड़ांवाली के सरपंच सुनील कुमार कुक्कड़, जसपाल सिंह, गुरलाल सिंह, मगर सिह, प्रकाश चंद, सतपाल लाटी, समेत बड़ी संख्या में किसान मजदूर में दुकानदार उपस्थित थे।

दुतारांवाली के किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली
केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ गांव दुतारांवाली की ग्राम पंचायत व किसानों द्वारा रविवार को ट्रैक्टर रैली निकाली गई। जो गांव से शुरू होकर गांव राजांवाली, भागू, खैरपुर, सीतो गुन्नों, बिशनपुरा, रामपुरा, नारायणपुरा, बजीदपुर भोमा, हिम्मतपुरा, सुखचैन, सरदारपुरा तथा रायपुरा से होते हुई वापिस गांव में पहुंचकर खत्म हुई। इस ट्रैक्टर रैली में आसपास के सभी गांवों के किसानों ने भाग लिया। करीब 250 ट्रैक्टरों पर किसानों द्वारा निकाली गई रोष रैली में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ट्रैक्टर रैली का मुख्य उद्देश्य किसानों को दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। रैली के दौरान किसानों द्वारा सभी से दिल्ली आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई।

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