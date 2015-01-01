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त्योहार:फाजिल्का में त्योहार पर बाजारों में रही चहल-पहल

फाजिल्का2 घंटे पहले
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  • फिर वापस आया बीता जमाना, पीतल के बर्तनों की बढ़ी मांग

दीवाली से दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस दिन से घरों में माता लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना, चांदी व बर्तनों की खरीदारी कर पूजा करने से धन का लाभ होता है। इसलिए लोग खूब उत्साह से खरीदारी करते हैं। वीरवार को धनतेरस को लेकर बाजारों में खूब चलह-पहल दिखाई दी। दिवाली पर मां लक्ष्मी के पूजन से पहले धन के देवता कुबेर को खुश करने के लिए उनका पूजन किया जाता है।

मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से कुबेर खुश होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ कोरोना के दौर ने हर किसी को पस्त कर रखा है। तांबे, स्टील व अन्य प्रकार के बर्तनों की धनतेरस के उपलक्ष्य में बढ़ी खरीदारी के चलते पिछले कई दिन से सूनी जा रही दिवाली की रौनक को भी बढ़ा दिया है। लोग धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की मान्यता के अनुरूप घरों से खरीदारी के लिए निकल पड़े हैं। दीपावली को लेकर बाजारों में सभी तरह की दुकानें सज चुकी हैं जिनमें, सजावटी सामान, दीये, मुनियारी, रेडिमेड के अलावा गिफ्ट आइटम व मिठाइयों की दुकानें शामिल हैं।

स्टील, प्लास्टिक आदि स्टफ के बर्तनों का जमाना आने से जहां भारतीय संस्कृति के प्रतीक पीतल के बर्तनों का चलन समाप्त हो गया था, अब फिर से शुरू हो गया है। इस बार बर्तन कंपनियों ने पीतल की थाली, कटोरियों, गिलास, चम्मच वाले छोटे सेट से लेकर 51 पीस वाले पीतल के बर्तनों के सेट बाजार में उतारे हैं। बेहद खूबसूरत डिजाइन वाले पीतल के बर्तनों के अलावा टफ एंड ग्लास स्टफ में रिच लुक हॉट बाक्स व इलेक्ट्रॉनिक बर्तनों की रेंज लोगों को खूब भा रही है। इसी तरह आशीष गिफ्ट हाऊस के संचालक साई राम प्रकाश खुंगर ने इस बार लड़ियां, झालर, गुबारे व हैप्पी दीपावली इत्यादि की वैरायटी दुकानों पर हैं। उन्होंने बताया कि सजावटी सामान की बिक्री तो शुरू हो चुकी है व उम्मीद है आगामी दो दिनों में काम खूब चलेगा।

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