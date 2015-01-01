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बढी चौकसी:दिवाली के तहत फाजिल्का पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

फाजिल्का2 घंटे पहले
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दीवाली के मद्देनजर फाजिल्का पुलिस द्वारा शरारती अनसरों पर नकेल कसने के लिए और आम लोग को सकून भरी दीवाली मनाने के लिए फाजिल्का में चौकसी बढा दी गई है। टीम को जानकारी देते हुए फाजिल्का के डी.एस.पी. जसबीर सिंह ने बताया कि उनके द्वारा फाजिल्का में पांच मोटरसाईकल की टीमें बना कर और दो गाड़ियों के द्वारा फाजिल्का में गश्त तेज कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि फाजिल्का में पांच नाके लगा दिए गए हैं, जिसके साथ दीवाली के मद्देनजर बाजार में बढ़ रहे ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा।

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