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आग:पराली की गांठों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली में लगी आग, फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई

सीतो गुन्नों2 घंटे पहले
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गांव बजीदपुर भोमा की अनाज मंडी में वीरवार सुबह पराली से लदी ट्रैक्टर-ट्राली काे अचानक अाग लग गई, जिसमें ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर राख हो गया। हादसे में पराली की ट्राली पर बैठा व्यक्ति बाल-बाल बच गया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने मौके पर तुरंत मालिकों और दमकल विभाग को सूचित किया।

सूचना मिलने पर संगरिया व अबोहर की दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के इंद्रगढ़ निवासी गुरसेवक सिंह ने बताया कि उसने पराली की गांठें लोड करके संगरिया के निकट एक प्लांट में लेकर जाना था।

बुधवार शाम को ज्यादा अंधेरा होने के कारण उसने बजीदपुर भोमा में स्थित अनाज मंडी में ट्रैक्टर-ट्राली को खड़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि अभी पता नहीं चला भी आग कैसे लगी। इस मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कुलजिंदर लीडिंग फायरमैन, हरभजन, दलजीत सिंह फायरमैन, हर्षदीप फायरमैन मौजूद थे।

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