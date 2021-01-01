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मदद:गांवों के विकास के लिए 12 करोड़ रुपए के फंड किए जारी, गांवों के विकास में आएगी तेजी

फाजिल्का2 घंटे पहले
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बीडीपीओ दफ्तर फाजिल्का में फाजिल्का के विधायक दविन्दर सिंह घुबाया ने आईं पंचायतों को 12 करोड़ रुपए के चेक तक्सीम किए ताकि गांवों की नुहार को बदल कर शहरों जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकें। घुबाया जी ने गांव के सरपंचों और पंचों को अपील की कि इस लोगों के पैसे का सही इस्तेमाल करें तो गांवों के विकास के पक्ष से कोई कमी न आ सके।

घुबाया ने कहा कि हमें आपस में मिल कर लोगों के हितों के लिए काम करने चाहिए ताकि हमारे किए अच्छे कामों की पहचान सदा के लिए बरकरार रहे। इस मौके पर देस सिंह प्रधान कांग्रेस पार्टी देहाती, गुरदयाल सिंह चेयरमैन ब्लाक समिति फाजिल्का, सुक्खा सिंह वायस चेयरमैन ब्लाक समिति फाजिल्का,कौशल बूक मेंबर जिला परिषद, बी डी पी ओ फाजिल्का, गुरजीत सिंह गिल मैंबर ब्लाक समिति, अनिल कुमार बेगां वाली, और अलग अलग गांवों के सरपंच, पंच, मैंबर ब्लाक समिति और सीनियर लीडरशिप उपस्थित हुई।

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